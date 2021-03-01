Aynı zamanda Avustralya vatandaşı da olan Whitcomb, 20 Temmuz 1988'de ABD'de doğdu. WNBA'de Seattle Storm formasıyla iki şampiyonluk yaşayan Whitcomb, Avustralya State Basketball League'de de iki şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Whitcomb, ayrıca Almanya'da ChemCats Chemnitz, Wolfenbuttel Wildcats, Avustralya'da Rockingham Flames, Perth Lynx ve Fransa'da Montpellier takımlarının formalarını da giydi.

2017 yılında Seattle Storm ile sözleşme imzalayan basketbolcu, burada iki şampiyonluk daha yaşadı.











