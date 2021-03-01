Basketbol Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Whitcomb'u transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Whitcomb'u transfer etti

Basketbol

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Whitcomb'u transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattı.

01 Mart 2021, Pazartesi 23:35 Son Güncelleme:
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Aynı zamanda Avustralya vatandaşı da olan Whitcomb, 20 Temmuz 1988'de ABD'de doğdu. WNBA'de Seattle Storm formasıyla iki şampiyonluk yaşayan Whitcomb, Avustralya State Basketball League'de de iki şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Whitcomb, ayrıca Almanya'da ChemCats Chemnitz, Wolfenbuttel Wildcats, Avustralya'da Rockingham Flames, Perth Lynx ve Fransa'da Montpellier takımlarının formalarını da giydi.

2017 yılında Seattle Storm ile sözleşme imzalayan basketbolcu, burada iki şampiyonluk daha yaşadı.

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