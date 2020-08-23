Basketbol Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüs şoku

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüs şoku

Basketbol

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüs şoku

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

23 Ağustos 2020, Pazar 19:24 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, Kovid-19 PCR testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonrası bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.

Klinik şikayeti olmayan çalışan için izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

AA


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