Galatasaray kafilesi Rize’de

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı’nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla ve teknik direktör Fatih Terim’le fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize’de konaklayacakları otele geçti. Burada kafileyi bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.

AA