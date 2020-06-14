Futbol Galatasaray kalecisi Muslera'nın ayağında 2 ayrı kırık tespit edildi

Galatasaray kalecisi Muslera'nın ayağında 2 ayrı kırık tespit edildi

Futbol

Galatasaray kalecisi Muslera'nın ayağında 2 ayrı kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

14 Haziran 2020, Pazar 21:36 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Fenerbahçe'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'den Muslera için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün açıklamasında ise, "Geçmiş olsun Fernando Muslera, geçmiş olsun Galatasaray. En kısa sürede sahalara dönmeni temenni ediyoruz." denildi.

AA


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