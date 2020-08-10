Galatasaray, KAP bildirimlerini çarşamba günü yapacak

Milliyet Skorer'deki habere göre, Galatasaray Omar Elabdelloui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferini çarşamba günü KAP'a bildirecek.

Taraftarların heyecanla beklediği yeni transflerin bir bölümü 15 Ağustos'ta resmi imzayı atmış olacak.

Omar Elabdelloui haricindeki diğer isimler sezonun ilk antrenmanında yer alacak. Norveçli sağ bek ise Olympiakos'ta sezonu geç bitirdiği için bir süre izin yapacak.