Transfer çalışmalarını sürdüren ve iki ismi KAP'a bildiren Galatasaray'da takımda forma şansı bulamayan yerli oyuncular ise farklı takımlara kiralanıyor. Sarı kırmızılılar, genç futbolcu Celil Yüksel'in Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını borsaya bildirdi.

Celil Yüksel için, KAP'a "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." bildirimi yapıldı.