Galatasaray'da Fatih Terim'in yeniden göreve gelmesiyle iki ismin daha akıbeti belli oldu. Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatılıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in başkanlık seçimi sonrası göreve başlaması iki isme yaradı: Arda Turan ve Emre Akbaba. Arda Turan, Fatih Terim'in Florya Tesisleri'ne geldiği ilk gün onunla birlikte gelmiş ve yanında olmuştu. Bu nedenle Arda'nın takımda kalması zaten kesin.

Bir diğer isimse Emre Akbaba oldu. Hem Galatasaray'da hem de milli takımda en formda olduğu dönemde 2 ağır sakatlık yaşayan Emre, eski günlerini mumla arıyor. Geçen sezonun genelinde hayal kırıklığı yaratsa da son haftalarda attığı 5 golle kendini hatırlatan Akbaba, yeni sözleşme imzalayacak.

KAP bildirimlerinin yarın gelmesi bekleniyor.