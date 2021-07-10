Galatasaray- Kasımpaşa maç sonucu

Galatasaray maça Berk Balaban, Valentine Ozornwafor, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Yunus Akgün, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan 11’iyle başladı.

Sarı-kırmızılılarda İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Marcao, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Sofiane Feghouli yedeklerde yer aldı.

Kasımpaşa ise Ertuğrul Taşkıran, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Michal Travnik ve Yasin Dülger 11'iyle sahaya çıktı.

Lacivert-beyazlıların yedekleri ise şu isimlerdi: Harun Tekin, Erdem Canpolat, Berk Çetin, Berat Kalkan, Ahmet Engin, Mortadha Ben Ouanes, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Koç, Oğuzhan Özcan, Arda Bulut, Taha Veysel Kemendi, Mümin Paksoy.

GOLLER

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Ömer Bayram, 23. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45’te Aytaç Kara ve 83. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Kasımpaşa ise 14. dakikada Tomas Brecka ve 80’de penaltıdan Ahmet Emin Engin ile ağları havalandırdı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık programı çerçevesinde üçüncü maçında Yunanistan ekiplerinden Olympiakos FC ile karşılaşacak. Mücadele 13 Temmuz 2021 Salı günü TSİ 21.15’te Olympiakos'un Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak.

Serhan TÜRK/İSTANBUL (DHA)



