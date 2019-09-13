MAÇTAN DAKİKALAR

MAÇ SONA ERDİ

90.dk: Galatasaray'da ilk maçında golünü atan yeni transfer Radamel Falcao oyundan alındı ve yerine Ryan Donk girdi.

55.dk: Galatasaray'da Ömer Bayram sakatlık geçiriyor ve hakem oyunu durduruyor.

45.dk: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

45.dk: İlk yarı sona erdi.

38.dk: GOL! Falcao ATTI

30.dk: Sarı kırmızılılarda yeni transferlerden Mario Lemina oyundan çıkıyor ve yerine Ömer Bayram giriyor.

26.dk: Haris Hajradinovic orta sahada Babel'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

16.dk: Luyindama'nın pasıyla topla buluşan Babel tek hamlede topu içeri çevirdi. Ceza sahasında topu kontrol edip önünü boşaltan Falcao'ya savunma son anda izin vermedi.

1.dk: İlk düdük çaldı ve maç başladı!

FALCAO İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray´da yeni transferler Lemina ve Falcao, sarı kırmızılı formayla ilk maçlarına çıktılar. Tribünleri dolduran taraftarlar özellikle Falcao´ya büyük sevgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Falcao'yu tribüne çağırdı ve sık sık yıldız oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray´ da PFDK tarafından 3 maç ceza verilen teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sarı kırmızılılarda antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da cezaları nedeniyle kulübedeki yerini alamadı. Galatasaray´da Levent Şahin takımın başında maça çıktı.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Sarı kırmızılıların efsane ismi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, ölümünün 28´inci yılında kulüp ve taraftarlarca unutulmadı. "Tek aşkıydı Galatasaray", "Senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar" gibi birçok pankart açan taraftarlar, tezahüratlarda da bulunarak efsanesini andı. Öte yandan karşılaşma öncesi ekranlardan Metin Oktay ile ilgili bir video yayınlandı.

İŞTE İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

KASIMPAŞA: Fatih, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, Hajrodinovic, İlhan Depe, Quaresma, Thiam



