Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Feghouli'nin hattrick yaptığı mücadelede gülen taraf Asla oldu.

Galatasaray bu galibiyet ile puanını 42'ye yükseltirken, Kasımpaşa 29 puanda kaldı.Lider Başakşehir yarın Antalyaspor maçında mağlubiyet yaşarsa, Sarı-Kırmızılılar ile arasındaki puan farkı 3'e inecek.

KASIMPAŞA: 1 GALATASARAY: 4

90.DK: Mücadeleye 3 uzatma dakikası eklendi

81.DK: SARI KART! Bir sarı kart da Kasımpaşa'dan Khalili'ye çıktı.

80.DK: SARI KART! Galatasaray'da Luyindama, avantaja bırakılan pozisyon sonrası Khalili'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

78.DK: SARI KART! Belhanda'ya arkadan sert bir faul yapan Loret Sadiku sarı kart gördü.

68.DK: 68. dakikada sahnede yeniden Feghouli var! Fark 3'e çıktı.

54.DK: Galatasaray'da Emre Taşdemir, Khalili'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53.DK: GOL! Galatasaray, Feghouli'nin aşırtma golü ile farkı 2'ye çıkardı

46.DK: Oyuncu Değişikliği Martin Linnes yerini Mariano'ya bıraktı.

46.DK: İkinci yarı başladı.

İlk yarı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

45.DK: Karşılaşmaya 3 dakika uzatma dakikası eklendi.

28.DK: GOL! Feghouli Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

23.DK: GOL! Galatasaray, Belhanda ile beraberliği yakaladı.

14.DK: GOL! Kasımpaşa, Trezeguet ile frikikten skoru 1-0'a taşıdı.

12.DK: Trezeguet'yi faulle durduran Martin Linnes sarı kart gördü.

9.DK: Trezeguet'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Depe'nin vuruşunu kaleci Muslera çıkardı. Korner.

1.DK: Maç başladı

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Kasımpaşa'nın 11'i: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Khalili, Sadiku, İlhan, Koita, Trezeguet.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne.