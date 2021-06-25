Galatasaray Kerem Tunçeri ile anlaştı

Basket Faul'de yer alana habere göre, Galatasaray'da Kerem Tunçeri dönemi başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Basketbol, Tunçeri'yi genel menajer olarak takıma getirecek. Olimpiyat Elemeleri'nin ardından göreve başlayacak olan Kerem Tunçeri, kariyeri boyunca Efes Pilsen (Anadolu Efes), Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Lyubertsy, Türk Telekom ve Acıbadem'de oynamıştı.