Son 16 turuna çıkma şansını daha önce kaybeden sarı-kırmızılı ekip, grubu 3 galibiyet, 7 yenilgiyle son sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. Sırbistan temsilcisi ise 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşma, karşılıklı sayılarla başladı. Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 14-11 üstün geçti. İki ekip de hızlı hücumlardan basketler üretirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı.

KONUK EKİP İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız MTS, Simanic ve Baron'un üç sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı 4 sayıya (35-39) çıkardı. Galatasaray karşısında dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden Sırbistan temsilcisi, soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

İkinci yarıya Hayes'in üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray karşısında Simanic'in etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız MTS, 22. dakikada skoru 58-45'e getirdi. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı ekip karşısında Sırbistan temsilcisi, hızlı hücumlardan kolay sayılar üreterek 28. dakikada farkı 15 sayıya (57-72) taşıdı. Kızılyıldız MTS, final periyoduna 79-68 önde girdi.

EGE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Son çeyreğe Arapovic'in pota altından kaydettiği sayılarla giren Galatasaray, 32. dakikada farkı 7'ye (72-79) indirdi. Hücumda ritmini artıran Kızılyıldız MTS, Perperoglou'nun arka arkaya kaydettiği sayılarla 35. dakikayı 14 sayı (74-88) farkla üstün tamamladı. Kızılyıldız MTS, Ragland'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 100-83 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın milli oyuncusu Ege Arar, sakatlanarak oyundan çıktı.

Son çeyrekte bir pozisyonda rakibiyle çarpışan 22 yaşındaki pivot, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyun alanını terk etti.

AA