Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde son 2 haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, milli ara dönüşü Konyaspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladı. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Mostafa Mohamed'in ilk dakikalarda attığı golle 1-0 sona erdi.

Skor: Galatasaray 1-0 Konyaspor

Goller: Mostafa Mohamed (Dk. 4)

İlk 11'ler şöyle oluştu:

Galatasaray:

Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed

Yedekler: Fatih, Babel, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Rahmanovic, Serdar, Bytyqi

Maç öncesi teknik adamlar ne dedi?

Fatih Terim: Oyun anlayışımızda herhangi bir değişikliğimiz yok ama sayısal değişiklikler her zaman olabilir. Numaraların çok fazla önemi yok. Mantalitemizde hiçbir değişiklik yok, bugün de böyle başlıyoruz. Dün akşam itibariyle tam kadro olduk. Her takım için ara kolay değil. Oyuncularımı iyi görüyorum. Beni ümitlendiriyorlar. Her gün daha iyi bir takım olacağız. İnşallah kazanan takım oluruz, inanıyorum.

İlhan Palut: Milli arada yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 9 oyuncumuz milli takımlarına gitti. Ona rağmen planlarımızı yaptık. Bugün 'defans yapalım, maçı bitirelim' diye bir düşüncemiz olmayacak. Futbolu izleyenler için keyifli hale getirecek bir Konyaspor izleteceğiz.

Puanlar eşit, Konyaspor namağlup

Galatasaray ile Konyaspor bugün saat 16.00'da Galatasaray NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da 8 haftada 14 puan topladı. Galatasaray 4 galibiyet 2 beraberlik alırken Konyaspor 3 galibiyet 5 beraberlikle namağlup unvanını sürdürüyor.