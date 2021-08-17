Galatasaray Kulübü'nden Marcao açıklaması
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.
17 Ağustos 2021, Salı 12:01 Son Güncelleme:
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Marcao, Giresunspor maçının 60. dakikasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk atmıştı. Galatasaray yönetiminden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, "Marcao olayıyla ve genel durumla ilgili teknik heyetimiz rapor hazırlıyor. Yüzde 90 bugün karar açıklanacak" açıklamasını yaptı.
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