Galatasaray kupa maçında Rizespor ile berabere kaldı

13'üncü dakikada Boldrin'in sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Samudio'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti. 17'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Seri'nin ön direğe ortasına iyi hareketlenen Lemina vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı. 26'ncı dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

36'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ortasına altıpasın gerisinden iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

38'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından Melnjak'ın ortasında sağ çaprazda topa iyi hareketlenen Boldrin'in gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada Feghouli'nin sağ kanattan penaltı noktasına ortasına iyi hareketlenen Emre Akbaba'nın gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-1.

54'üncü dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

64'üncü dakikada Samudio'nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.

68'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Okan yatarak direk dibinde kontrol etti.

69'uncu dakikada Samudio'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Vetrih'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

71'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından Emre Akbaba'nın kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.

90+3'üncü dakikada altıpasın sol tarafında topla buluşan Adem rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor bekletmeden vuruşunu yapıp topu ağlarla buluşturdu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Emre Akbaba 249 gün sonra

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve geçen sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 249 gün sonra sahalara döndü. 11 Mayıs 2019'da ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren ve o günden bu yana tedavi gören Emre Akbaba, yine bir Çaykur Rizespor deplasmanıyla sahalara dönüş yaptı. Milli futbolcu, müsabakada sahaya kaptan olarak çıkarken, 39'uncu dakikada bir de gol attı ve 90 dakikayı bir golle tamamladı.

GOLLER: Dk. 38 Boldrin (Çaykur Rizespor) - Dk. 39 Emre Akbaba (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Boldrin (Çaykur Rizespor) - Marcao (Galatasaray)

DHA