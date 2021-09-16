Galatasaray Lazio maçı CANLI YAYIN
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımı ile karşılaşıyor.
16 Eylül 2021, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray..
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
Lazio: Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.
19.45'te başlayan karşılaşma Exxen'den yayınlanıyor.