“Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Gs-Lazio maçı hangi kanalda?” soruları günün en çok aranılan spor haberleri arasında yer alıyor. Avrupa Ligi’nde sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılı ekip aynı zamanda, bakımı tamamlanan Türk Telekom Stadı’nda da uzun zaman sonra ilk maçını yapacak. İtalya’nın güçlü ekibi Lazio karşısında ev sahibi olmanın avantajını da kullanarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı planlayan Galatasaray ekibi kadar taraftarlar da Lazio maçı için heyecanlı bir bekleyiş içinde…

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakımı tamamlanan Türk Telekom stadında oynanacak Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe akşamı 19.45'te başlayacak.

GS-LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Matej Jug’ın yöneteceği GS-Lazio maçı Exxen'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Halil, Kerem, Cicaldau, Morutan, Berkan, Taylan, van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin.

Lazio: Reina, Immobile (Muriç), Felipe Anderson, Pedro, Milinkovic, Luis Alberto, Leiva, Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari.

GALATASARAY VE LAZİO’NUN AVRUPA LİGİ'NE YOLCULUĞU

Galatasaray, bu sezon Avrupa’daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’a karşı verdi. 5-1 ve 2-1’lik skorlarla yenilerek elenen sarı kırmızılı ekip Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu’nda devam etti. İskoçya’nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2’lik skorlarla mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray, bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla yenerek gruplara kaldı.

Lazio ise geçtiğimiz sezon Serie A'yı 6. sırada bitirdi, UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

GALATASARAY İLE LAZİO 5. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Lazio 5. kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşen her iki takım da kendi sahasında oynadığı maçları 1-0’lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray’ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.