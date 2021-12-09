Futbol Galatasaray liderlik için, Fenerbahçe ülke puanı için sahada olacak

Galatasaray liderlik için, Fenerbahçe ülke puanı için sahada olacak

Futbol

Galatasaray liderlik için, Fenerbahçe ülke puanı için sahada olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray sahaya çıkacak. Bu akşamki maç Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde son maçı. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş'ın elenmesiyle Avrupa'da kalan iki temsilcimize, kritik ülke puanı konusunda büyük iş düşüyor. İşte muhtemel 11'ler ve maç bilgileri...

09 Aralık 2021, Perşembe 13:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe bu akşam saat 20.45'te Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. İki takım için de grup açısından formalite niteliğinde olan maç, ülke puanları bakımından önemli.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elendiği kesinleşmişti ve temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maç 1-1 bitmişti.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Gustavo, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Chandler, Jakic, Sow, Kostic; Borre, Hauge; Paciencia

Lazio - Galatasaray

Galatasaray ise Lazio'ya konuk olacak ve maç 23.00'te başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey ile beraber COVID olan Cicaldau oynayamayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Muhtemel 11'ler

Lazio: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Millinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

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