Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti ve sonucu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk etti.

13. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

31. dakikada soldan Rybus'un yaptığı ortada, ceza sahasında Lisakovich'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ tarafta topu rakibinden kapan Halil Dervişoğlu, Lokomotiv Moskova'nın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Van Aanholt'a gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza yayı içinde bulunan Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli futbolcu da sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Morutan'ın şutunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

54. dakikada Cicaldau'nun pasıyla penaltı noktasının sol tarafında uygun durumda topla buluşan Feghouli'nin kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

72. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Maradishvili, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Kaleci Muslera ile savunma oyuncularının dokunamadığı top arka direkte uygun durumdaki Kamano'ya geldi. Bu oyuncu, çizgi üzerinde dokunarak fileleri havalandırdı: 1-1.

81. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta top az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada savunma arkasına sarkan Kerk, sağdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak top ters kanattan oyun alanını terk etti.

86. dakikada rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram'ın yerden sert ortasında savunmaya çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Guilherme'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak altıpasa düştü. Lokomotiv Moskova defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

88. dakikada Smolov'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan kullanılan kornerde Smolov'un kafayla vurduğu topu Muslera ayaklarıyla topu çeldi. Altıpas önüne düşen topu Murilo tamamlamak istedi ancak Uruguaylı file bekçisi iki hamlede topun sahibi olarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonlandı.

AA