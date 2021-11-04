Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı CANLI YAYIN
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini ağırlıyor.
04 Kasım 2021, Perşembe 19:59 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray...
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanıyor.