Futbol Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı CANLI YAYIN

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı CANLI YAYIN

Futbol

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini ağırlıyor.

04 Kasım 2021, Perşembe 19:59 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray...

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich

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Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanıyor.

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