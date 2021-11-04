Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta? GS UEFA maçı şifresiz izlenen kanallar
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 4. maçına Lokomotiv Moskova ile çıkıyor. L Moskova’yı deplasmanda mağlup eden sarı kırmızılı temsilcimiz, kendi sahasında da mutlak galibiyet için sahaya çıkarken, milyonlarca futbol sever, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayın detaylarını araştırıyor. İşte, GS UEFA maçı canlı izlenen kanallar…
04 Kasım 2021, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için nefesler tutuldu. 4 Kasım Perşembe saat 20.45’te milyonlarca sarı kırmızılı taraftar tek yürek Galatasaray’ı destekleyecek. UEFA Avrupa Ligi E Grubu lideri olan temsilcimiz, Rusya’da oynadığı L Moskova maçından galibiyetle dönmüştü…
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI CANLI YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nef Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı, 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak.Heyecan dolu mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetirken, Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.
Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.
Mücadele Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı izlenebilecek.
UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
1. Galatasaray: 2 galibiyet, 1 beraberlik 7 puan
2. Lazio: 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 mağlubiyet 4 puan
3. Marsilya: 3 beraberlik 3 puan
4. Lokomotiv Moskova: 1 beraberlik, 2 mağlubiyet 1 puan
GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ İZLENEN KANALLAR
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova maçı Exxen’de yayınlanacak. Bununla birlikte, GS UEFA maçını şifresiz yayınlayan kanallar da pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, o liste…