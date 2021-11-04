Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için nefesler tutuldu. 4 Kasım Perşembe saat 20.45’te milyonlarca sarı kırmızılı taraftar tek yürek Galatasaray’ı destekleyecek. UEFA Avrupa Ligi E Grubu lideri olan temsilcimiz, Rusya’da oynadığı L Moskova maçından galibiyetle dönmüştü…

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI CANLI YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nef Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı, 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak.Heyecan dolu mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetirken, Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

Mücadele Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

1. Galatasaray: 2 galibiyet, 1 beraberlik 7 puan

2. Lazio: 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 mağlubiyet 4 puan

3. Marsilya: 3 beraberlik 3 puan

4. Lokomotiv Moskova: 1 beraberlik, 2 mağlubiyet 1 puan

GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ İZLENEN KANALLAR

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova maçı Exxen’de yayınlanacak. Bununla birlikte, GS UEFA maçını şifresiz yayınlayan kanallar da pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, o liste…