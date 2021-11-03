Futbol Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için flaş karar!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için flaş karar!

Futbol

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için flaş karar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray Kulübü, maçta herhangi bir seyirci kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

03 Kasım 2021, Çarşamba 20:15 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmaya yüzde 100 kapasite ile seyirci alımına yönelik yapılan başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildiği bildirildi.

TFF'nin 9 Kasım Salı gününden itibaren Türkiye'de oynanacak tüm maçlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesini yüzde 100'e çıkardığı hatırlatılarak, "Kulübümüzce alınan karar gereği, yarın saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir." denildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir dolu tribünler önünde maça çıkmadıklarının aktarıldığı açıklama, "Uzun bir aradan sonra, büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz." ifadeleriyle sona erdi.

AA

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