Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
Galatasaray devre arasında kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın bonservisini 6 milyon Euro'ya Standard Liege'den aldı. Sarı-Kırmızılı takım daha önce 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti
Christian Luyindama resmen Galatasaray'da... Sarı-Kırmızılı takım Belçika'nın Standard Liege takımından 3 milyon Euro'ya kiraldığı Luyindama için 6 milyon Euro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı.
Belçika basınında yer alan habere göre Galatasaray ayrıca oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncu Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 17 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.
(Fanatik)