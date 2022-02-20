Galatasaray maça çıkmadan 2 sıra geriye düştü
Spor Toto Süper Lig'in alt sıralarında alınan sonuçlar, Galatasaray 'ın maç oynamadan iki sıra gerilemesine yol açtı. Galatasaray 29 puanla 15. sıraya geriledi.
20 Şubat 2022, Pazar 12:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kasımpaşa, Konyaspor 'la 4-4 berabere kalıp 1 puan alırken, averajla Cim Bom'u geçti. Antalyaspor da, deplasmandaki Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 31 yaptı ve Aslan'ı geride bıraktı.
Galatasaray, zorlu deplasman öncesi 29 puanla 15. sırada, Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kayserispor'a yenilen Giresunspor ise 26 puanla ateş hattının ilk sırasında.
BUNLARI DA OKUYUN