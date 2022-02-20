Galatasaray maça çıkmadan 2 sıra geriye düştü

Kasımpaşa, Konyaspor 'la 4-4 berabere kalıp 1 puan alırken, averajla Cim Bom'u geçti. Antalyaspor da, deplasmandaki Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 31 yaptı ve Aslan'ı geride bıraktı.

Galatasaray, zorlu deplasman öncesi 29 puanla 15. sırada, Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kayserispor'a yenilen Giresunspor ise 26 puanla ateş hattının ilk sırasında.