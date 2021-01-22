Futbol Galatasaray maçı öncesinde Malatya’da şok

Galatasaray maçı öncesinde Malatya’da şok

Futbol

Galatasaray maçı öncesinde Malatya’da şok

Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da futbolcular 3 aylık maaşlarının ödenmemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan antrenmana çıkmayarak yönetimi boykot etti.

22 Ocak 2021, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların 3 aylık maaşlarının ödenmemesine tepki göstererek bugün yapılması planlanan antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili kulüpten herhangi bir açıklama yapılmazken, yönetimin futbolcuları ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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Öte yandan yönetimin üst üste alınan 2 galibiyetle işlerin yolunda gitmeye başladığı bir süreçte futbolcuların maaşlarını ödemeyerek kulübü yeni bir krize sokmasına taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluştan gelen paraların neden futbolculara dağıtılmadığını soran taraftarlar Adil Gevrek’i istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

İHA

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