UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'de yayınlayacak hala yayıncı kuruluş bulunmuyor. Galatasaray'ın Porto ile karşılaşacağı maç öncesi başta sarı kırmızılı kulübe gönül veren taraftarlar, maçı yayınlayacak bir kanal arıyor ve "Porto Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

PORTO TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Porto Türkiye maçı yarın akşam saat 22.00'de Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Mücaledeyi, Michael Oliver yönetecek. Karşılaşmayı Türkiye'den yayınlayacak henüz yayıncı kuruluş bulunmuyor fakat tıpkı Lokomotiv Moskova maçında olduğu gibi beIN SPORTS'un devreye girerek maça saatler kala bu kritik mücadelenin yayın hakkını satın alması bekleniyor. Öte yandan Azeri kanalı olan İdman TV maçı yayınlamayacak.

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

Terim'den mecburi rotasyon

Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Belhanda Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da Sinan Gümüş'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Onyekuru

Porto'da Aboubakar yok

Porto'nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Yaz saati uygulaması Şampiyonlar Ligi ve Uefa Avrupa Ligi'ni vuracak!

Uykusuz geceler geri geliyor... Türkiye'de yaz saati uygulamasının 1 yıl daha devam edeceğine ilişkin karar resmi gazetede duyuruldu. Avrupa'da 28 Ekim itibariyla ülkeler saatlerini 1'er saat geri alacak. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki maçlar bu tarih itibariyla Türkiye'de 1 saat daha geç başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un özellikle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların başlangıç saati gece yarısını bulacak.

En geç maç 23.00'da!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynayacağı Schalke maçı 6 Kasım Salı günü TSİ 23.00'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'ın 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Sarpsorg maçı TSİ 23.00'da, 13 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Spartak Trnava ie oynayacağı maç da 23.00'da başlayacak.























