Futbol Galatasaray maçının yıldızı Larin'den sözleşme açıklaması

Galatasaray maçının yıldızı Larin'den sözleşme açıklaması

Futbol

Galatasaray maçının yıldızı Larin'den sözleşme açıklaması

Beşiktaş'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Kanadalı forvet Cyle Larin, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2021, Pazartesi 23:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray'ı mağlup ettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Larin'in açıklamaları şöyle;

Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum.

Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum.

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