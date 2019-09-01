Galatasaray maçları ne zaman? Galatasaray'ın maç takvimi…
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray maçları ne zaman? İşte Galatasaray'ın maç takvimi…
GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:
18 Eylül Çarşamba:
Club Brugge-Galatasaray: Öncesinde sahasında Kasımpaşa, sonrasında deplasmanda BTC TURK Yeni Malatyaspor.
1 Ekim Salı:
Galatasaray-PSG: Öncesinde sahasında Fenerbahçe, sonrasında deplasmanda Gençlerbirliği.
22 Ekim Salı:
Galatasaray-Real Madrid: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.
6 Kasım Çarşamba:
Real Madrid-Galatasaray: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.
26 Kasım Salı:
Galatasaray-Club Brugge: Öncesinde sahasında Medipol Başakşehir, sonrasında deplasmanda Trabzonspor.
11 Aralık Çarşamba:
PSG-Galatasaray: Öncesinde sahasında Alanyaspor, sonrasında yine iç sahada MKE Ankaragücü.