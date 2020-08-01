Futbol Galatasaray Maicon transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray Maicon transferini KAP’a bildirdi

Futbol

Galatasaray Maicon transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray’ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

01 Ağustos 2020, Cumartesi 21:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.

İHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ahmet Nur Çebi: Kolumu kırdım, COVID oldum ve dinlenemiyorum çünkü para lazım