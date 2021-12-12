Galatasaray Marcao ve Cicaldau Sivas deplasmanına götürüldü

Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi ve Sivasspor maç kadrosu açıklandı. Durumları merak konusu olan sakat Marcao ve COVID Cicaldau kadroda yer aldı.

İşte açıklama:

"Galatasaray Futbol A Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."