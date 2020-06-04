Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."





4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Milliyet Skorer'de yer alan habere göre, Galatasaray’da 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan Marcao’nun yokluğunda Fatih Terim’in A planı Donk-Ahmet Çalık olacak. 17 yaşındaki Emin Bayram ise kulübede yer alacak.

Luyindama’dan sonra Marcao’nun yokluğu teknik kadronun keyiflerini kaçırdı.