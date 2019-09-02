Galatasaray'ın KAP'a yaptığı resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Sar-kırmızılıların Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.

26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu kariyerine Fransa'nın Lorient takımında başlamış ve sırasıyla Marsilya, Juventus ve Southampton formaları giymişti. 2017 yılında Souhtampton'ın Juventus'tan 17 milyon 250 bin euro'ya satın aldığı oyuncunun sözleşme detayları Galatasaray tarafından henüz açıklanmadı.