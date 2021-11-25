Futbol Galatasaray-Marsilya maçı CANLI YAYIN

Galatasaray-Marsilya maçı CANLI YAYIN

Futbol

Galatasaray-Marsilya maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadelesine devam eden temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Marsilya'yı ağırlıyor.

25 Kasım 2021, Perşembe 19:52 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

60.dk: Guendouzi, orta sahada Taylan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Galatasaray, ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

İlk yarının son düdüğü çaldı.

Galatasaray 2 -Marsilya 0

29.dk:GOL Galatasaray farkı ikiye çıkardı...

Caleta-Car (k.k.),

19.dk: DİREKTEN DÖNDÜ: Ceza sahasının solunda topla buluşan Luan Peres, gelişine uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. 

15.dk: Marsilya pas yaparak oyunu Galatasaray yarı alanına taşımaya çalışıyor.

Galatasaray 1 -Marsilya 0

11.dk: GOL Cicaldau attı...

1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray..

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Marsilya: Pau Lopez; Caleta-Car, Saliba, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson; Dieng, Lirola; Milik.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Marsilya maçı saat 20:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

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