Galatasaray-Marsilya maçı CANLI YAYIN
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadelesine devam eden temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Marsilya'yı ağırlıyor.
25 Kasım 2021, Perşembe 19:52 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
60.dk: Guendouzi, orta sahada Taylan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
Galatasaray, ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.
İlk yarının son düdüğü çaldı.
Galatasaray 2 -Marsilya 0
29.dk:GOL Galatasaray farkı ikiye çıkardı...
Caleta-Car (k.k.),
19.dk: DİREKTEN DÖNDÜ: Ceza sahasının solunda topla buluşan Luan Peres, gelişine uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Top direkten döndü.
15.dk: Marsilya pas yaparak oyunu Galatasaray yarı alanına taşımaya çalışıyor.
Galatasaray 1 -Marsilya 0
11.dk: GOL Cicaldau attı...
1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray..
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne
Marsilya: Pau Lopez; Caleta-Car, Saliba, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson; Dieng, Lirola; Milik.
GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Marsilya maçı saat 20:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.