Futbol Galatasaray-Marsilya maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-Marsilya maçının ilk 11'leri belli oldu

Futbol

Galatasaray-Marsilya maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadelesine devam eden temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Marsilya'yı konuk edecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

25 Kasım 2021, Perşembe 19:52 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray, Marsilya’yı konuk edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Marsilya: Pau Lopez; Caleta-Car, Saliba, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson; Dieng, Lirola; Milik.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Marsilya maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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