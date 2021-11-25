Galatasaray-Marsilya maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadelesine devam eden temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Marsilya'yı konuk edecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
25 Kasım 2021, Perşembe 19:52 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray, Marsilya’yı konuk edecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne
Marsilya: Pau Lopez; Caleta-Car, Saliba, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson; Dieng, Lirola; Milik.
GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Marsilya maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
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