Galatasaray - Medipol Başakşehir maçından notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16´ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ilk 11´ine göre Medipol Başakşehir karşısında 3 değişikliğe gitti. Sivas deplasmanında sakatlık geçiren Fernando Muslera´nın yerine kalede İsmail Çipe´ye görev veren deneyimli teknik adam, savunmada Luyindama yerine Marcao, orta sahada ise Taylan Antalyalı yerine Olimpiu Morutan´a görev verdi.

Galatasaray sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.

İSMAİL ÇİPE KALEDE

Galatasaray´ın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera´nın Demir Grup Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmesi sonucunda bir süre dahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Medipol Başakşehir maçında kaleyi İsmail Çipe devraldı. Teknik direktör Fatih Terim, Muslera´nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe´ye emanet etti.

FATİH TERİM´İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray´da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray´ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU´NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise takımının ligin 16´ncı haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11´ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Belözoğlu, Deniz Türüç yerine Tolga Ciğerci´ye şans tanıdı.

Deplasman ekibi sahaya; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Chadli ve Okaka ilk 11´iyle çıktı.

MARTIN LINNES TRİBÜNDE

Galatasaray´ın eski futbolcusu Martin Linnes, Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip etti. 2016-2021 yılları arasında 5 sene boyunca Galatasaray formasını terleten ve şu anda Norveç takımı Molde´de forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes, maçı tribünden izledi.

EMRE BELÖZOĞLU´NA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu´na tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, maç öncesinde Emre Belözoğlu´nun aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve ıslıkladı.

DHA