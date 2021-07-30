Futbol Galatasaray Morutan transferini bitirmek üzere

Galatasaray Morutan transferini bitirmek üzere

Futbol

Galatasaray Morutan transferini bitirmek üzere

Galatasaray bu transfer dönemindeki ikinci Rumen oyuncusuna da kavuşmak üzere. Olimpiu Morutan için Steau Bükreş'le anlaşmak üzere olan Galatasaray, transfer 5 milyon euro civarına bitirmek istiyor.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:50 Son Güncelleme:
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Rumen ekibi Steau Bükreş, Avrupa'dan elendi. Kulübün sahibi ve başkanı Becali ise bu gelişmenin ardından Olimpiu Morutan'ı satma kararı aldı. Bir Rumen televizyon kanalına konuşan Becali, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan" açıklamasını yaptı.

Rumen futbol adamı kapıyı 10 milyon euro'dan açmıştı. Galatasaray ise 5 milyon euro'ya bu işi bitirmek istiyor. Becali'nin 8 milyon euro'dan inmeyeceği ise iddialar arasında.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Morutan'ı çok beğendiğini ifade ederken açıklamalarını da izlediğini makul bir fiyata transferinin olabileceğini belirtti.

Görüşmeler olumlu ilerliyor.

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