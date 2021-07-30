Galatasaray Morutan transferini bitirmek üzere

Rumen ekibi Steau Bükreş, Avrupa'dan elendi. Kulübün sahibi ve başkanı Becali ise bu gelişmenin ardından Olimpiu Morutan'ı satma kararı aldı. Bir Rumen televizyon kanalına konuşan Becali, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan" açıklamasını yaptı.

Rumen futbol adamı kapıyı 10 milyon euro'dan açmıştı. Galatasaray ise 5 milyon euro'ya bu işi bitirmek istiyor. Becali'nin 8 milyon euro'dan inmeyeceği ise iddialar arasında.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Morutan'ı çok beğendiğini ifade ederken açıklamalarını da izlediğini makul bir fiyata transferinin olabileceğini belirtti.

Görüşmeler olumlu ilerliyor.