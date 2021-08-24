Futbol Galatasaray, Morutan'ı resmen duyurdu

Galatasaray, Morutan'ı resmen duyurdu

Futbol

Galatasaray, Morutan'ı resmen duyurdu

Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

24 Ağustos 2021, Salı 20:00 Son Güncelleme:
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Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

AA

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