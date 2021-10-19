Galatasaray, bu sezon sonuna kadar Mostafa Mohamed için 4 milyon dolarlık satın alma hakkına sahip. Bu opsiyonu çok geçmeden kullanacak olan Galatasaray, önümüzdeki yaz ise Mostafa'dan büyük bir kar elde etmek istiyor.
Geçtiğimiz yaz Ligue 1 ekibi Bordeaux ile anlaşan ve sağlık kontrolleri için Fransa'ya bile giden Mostafa, Galatasaray ile Zamalek arasındaki ödeme krizi nedeniyle son anda İstanbul'a dönmüştü. Transfer gerçekleşseydi Galatasaray 8 milyon euro kazanacaktı.
Bu kez ise Mostafa'ya Fransa'dan 3 talip var. Marsilya, Bordeaux ve St. Etienne, Mısırlı oyuncuyu yakından takip ediyor.
Ailesi İstanbul'a geldikten sonra formunu yakalayan Mostafa, iyi bir sezon geçirirse Galatasaray 4 milyon dolara alacağı Mostafa için en az 10-12 milyon euro bandında bir bonservis talep edecek.
Fatih Terim de çıkışta olan Mostafa'dan memnun. Son maçın ardından oyuncusuna "Senden istediğim tam da buydu" diyen Terim, sadece skor üretmesinden dolayı değil, takım savunmasına yardım etmesi ve zaman zaman savunmadan top çıkarması sebebiyle Mohamed'e teşekkür etti.