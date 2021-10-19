Geçtiğimiz yaz Ligue 1 ekibi Bordeaux ile anlaşan ve sağlık kontrolleri için Fransa'ya bile giden Mostafa, Galatasaray ile Zamalek arasındaki ödeme krizi nedeniyle son anda İstanbul'a dönmüştü. Transfer gerçekleşseydi Galatasaray 8 milyon euro kazanacaktı.

Bu kez ise Mostafa'ya Fransa'dan 3 talip var. Marsilya, Bordeaux ve St. Etienne, Mısırlı oyuncuyu yakından takip ediyor.