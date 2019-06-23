Galatasaray Muriç transferini bitiriyor

Aslan’a Muriç müjdesi... Rizespor forması giyen sezonun flaş ismi Vedat Muriç, Galatasaray’la el sıkıştı. Fenerbahçe’nin de transferi için büyük çaba harcadığı Kosovalı golcü, uzun süren pazarlıklar sonrası Cim Bom’a hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Karadeniz kulübü ilk olarak kapıyı 10 milyon Euro’dan açarken, Galatasaray 3.5 milyon Euro’luk teklif yaptı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Rizespor Yönetimi ile ilişkilerini devreye sokarken, Karadeniz temsilcisi 6 milyon Euro’ya kadar indi. Cim Bom son olarak 4 milyon Euro teklif etti ve Muriç’in de ısrarı sonrası kulüpler el sıkıştı.

ALTERNATİF SANTRAFOR OLACAK

Sarı-Kırmızılılar, bu parayı taksitler halinde ödemeyi planlıyor. 25 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.8 milyon Euro garanti maaş önerildiği, bonuslarla birlikte bu rakamın 2.2 milyon Euro’yu bulacağı öğrenildi. Süper Lig’de sezonu 17 gol 8 asistle tamamlayan Vedat Muriç, 1.94’lük boyuyla, Diagne’nin yerini doldurmaya çalışacak.

Galatasaray’da teknik ekibin, 3 kulvarda birden mücadele edecek olan takımda Muriç’i alternatif golcü olarak kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında. (Fanatik)