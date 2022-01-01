Galatasaray, Muslera ile sözleşmeyi feshedebilir! Planlar değişti...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni yıl için bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından seslenen Elmas, “2022 yılının herkese mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Bu yılın da tüm Galatasaray camiası adına birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçeceğine inancım tam” ifadesini kullandı.
Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; Amerika’da bulunan Omar Elabdellaoui’nin hafta içerisinde Türkiye’ye döneceği belirtildi. Geçen yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda gözlerinden yaralanan Norveçli sağ bek, dikişlerini aldırmak için ABD’ye gitmişti. Omar’ın dönüşünde sağlık raporlarına bakılacak ve kararı Fatih Terim karar verecek.
Cim-Bom’da son haftalarda istenen performansa imza atamayan ve kupadaki Denizli maçında da kötü futbolundan dolayı oyundan alınan Cicaldau’da bunun nedeni ortaya çıktı. Kupada ikinci yarı yerini Halil’e bırakan Rumen oyuncunun Kovid-19’dan çok olumsuz etkilendiği belirtildi.
Cim-Bom’da yeterli şansı bulamayan Luyindama’nın, Belçika’nın Antwerp kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Tecrübeli savunmacının, gelecek hafta kiralık olarak Belçika’ya gideceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı stoper için sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.
Cim-Bom, ne Fatih Öztürk ne İsmail Çipe ne de Okan Kocuk’a güveniyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor.
Buna göre, martta sahalara dönmesi beklenen Muslera’nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.
Yeni bir yabancı tescili yapabilmek için vize ettirdiği bir yabancısını göndermek ya da kiralama yöntemiyle yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşmesini anlaşmalı yolla feshedecek.
Kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar hem ligi riske atmak istemiyor hem de UEFA Avrupa Ligi maçına güvenle çıkmak istiyor. Bu nedenle Cim-Bom’un 1 numaralı gündemi kaleci oldu.
Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Fernando Muslera, sezonun ilk devresinde çok ciddi bir sakatlık yaşadı. 35 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor ile oynanan maçta ön çapraz bağından sakatlandı.
Sarı-kırmızılı takımın Sivasspor ile oynadığı mücadelede çok ciddi bir sakatlık yaşayan Muslera'nın en az 2-3 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.
Sarı-kırmızılıların sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın Galatasaray ile mukavelesi mevcut şartlarda 30 Haziran 2024'te sona erecek. 35 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak ifade ediliyor.
Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi. Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.
Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdırdı.