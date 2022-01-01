Galatasaray, Muslera ile sözleşmeyi feshedebilir! Planlar değişti...

Kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar hem ligi riske atmak istemiyor hem de UEFA Avrupa Ligi maçına güvenle çıkmak istiyor. Bu nedenle Cim-Bom’un 1 numaralı gündemi kaleci oldu.

Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Fernando Muslera, sezonun ilk devresinde çok ciddi bir sakatlık yaşadı. 35 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor ile oynanan maçta ön çapraz bağından sakatlandı.