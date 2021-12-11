Basketbol Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko: 76-86

Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko: 76-86

Basketbol

Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko: 76-86

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef’i 86-76 mağlup etti.

11 Aralık 2021, Cumartesi 22:46 Son Güncelleme:
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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yılman, Kaan Büyükçil

GALATASARAY NEF: Dee Bost 19, Trimble 12, Purcell 19, Ege Arar 6, Blackshear 2, Kravish 4, Okben Ulubay 6, Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel 2, Emir Sadık Kabaca 6

FENERBAHÇE BEKO: Henry 1, Melih Mahmutoğlu 22, Pierre 13, Booker 12, Vesely 14, De Colo 19, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Ahmet Düverioğlu 1, Tarık Biberoviç

1’İNCİ PERİYOT: 20-24

İLK YARI: 35-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-55

5 FAUL: 26.34 Kravish, 39.03 Blackshear (Galatasaray Nef) - 39.00 Booker (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef’i 86-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 11’inci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray Nef ise ligdeki 5’inci mağlubiyetini aldı.

DHA

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