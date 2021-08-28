Basketbol Galatasaray Nef'te Melo Trimble şoku!

Galatasaray Nef'te Melo Trimble şoku!

Basketbol

Galatasaray Nef'te Melo Trimble şoku!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda Melo Trimble sakatlığı sebebiyle 3 hafta parkelerden uzak kalacak.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Melo Trimble'ın, sağ bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta tedavi göreceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucunun sağ bacak kalf kasındaki ağrıları nedeniyle tetkiklere tabi tutulduğu belirtildi.

Çekilen MR'ında kalf bölgesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Trimble'ın rehabilitasyon sürecinin 3 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 28 yıl sonra gelen final ve gerginlik!