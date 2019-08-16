İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, kadrosundaki Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

Roma Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.

Açıklamada, iki kulüp arasında varılan anlaşma kapsamında Galatasaray'ın, oyuncuyu 500 bin euroya 2020-2021 sezonunda da kiralama opsiyonunun olduğu belirtildi.

39 MAÇTA GÖREV ALDI

Roma, Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonunun da olduğunu belirterek, Galatasaray'ın bu opsiyonu 30 Haziran 2020'de kullanmak isterse 16 milyon euro, 30 Haziran 2021'de kullanmak isterse 13 milyon euro ödemek durumunda olduğunu kaydetti.

Roma'nın açıklamasında, Fransız oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Nzonzi, Roma'ya geçen yıl transfer olmuş, 39 maçta forma giymiş, 1 gol atmıştı.

AA