Futbol Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini duyurdu

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini duyurdu

Futbol

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini duyurdu

Galatasaray, 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

11 Ağustos 2020, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti. 2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti. 2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti."

İSTANBUL (İHA)


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