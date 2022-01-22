Galatasaray, Okan Kocuk için temasa geçti!

Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan Galatasaray, Okan Kocuk'u sezon başı Giresunspor'a kiralarken takım kaptanı Muslera'nın sakatlığı sonrası kalesinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki kalecinin Giresunspor'da gösterdiği performans sonrası kaleci sorununu Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor.

Giresunspor Yönetimi, kaleci sıkıntısı yaşayan Galatasaray'a, "Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bize önceden söyleyin ki önlemimizi alalım" teklifine sarı kırmızılı takımdan cevap alamayan yeşil beyazlılar, Galatasaray Yönetimi'nin Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk'u gönderin mesajıyla arada kaldı.

Transfer yasağı olan ancak transfer döneminde bu yasağı açması beklenen Giresunspor ile Galatasaray, sarı kırmızılı takımın Trabzonspor ile oynayacağı mücadele sonrası Kocuk'un dönüşü için bir araya gelecek.

DHA







