Futbol Galatasaray, Okay Yokuşlu ile anlaştı

Galatasaray, Okay Yokuşlu ile anlaştı

Futbol

Galatasaray, Okay Yokuşlu ile anlaştı

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 21:36 Son Güncelleme:
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Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor. Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray Kulübü, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor’dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)

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