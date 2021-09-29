Futbol Galatasaray, Olimpik Marsilya maçına hazır

Galatasaray, Olimpik Marsilya maçına hazır

Futbol

Galatasaray, Olimpik Marsilya maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 23:13 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray, yarın Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

AA

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