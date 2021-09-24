Galatasaray'da gözünden ameliyatlar geçiren ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui, eski sağlığına kavuşmaya çalışıyor. Omar'ın edavisiyle ilgili Galatasaray'dan bir açıklama geldi ve şunlar söylendi:

ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Sakatlığı süren bir diğer isim Sacha Boey için ise "Sakatlığı süren Sacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti" denildi.