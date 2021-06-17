Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Ömer Bayram ile 3, Emre Taşdemir ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Ömer Bayram'a 3 yıl için 20 milyon 500 bin TL, Emre Taşdemir'e ise 2 yıl için 9 milyon 400 bin TL ödeyecek.

Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL (DHA)



