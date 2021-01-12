Yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Ardından ise "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır" açıklaması geldi.

Galatasaray, böylece sezona üçüncü farklı antrenörle devam edecek.