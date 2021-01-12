Basketbol Galatasaray, Ömer Uğurata'yı gönderip Ekrem Memnun'la anlaştı

Galatasaray, Ömer Uğurata'yı gönderip Ekrem Memnun'la anlaştı

Basketbol

Galatasaray, Ömer Uğurata'yı gönderip Ekrem Memnun'la anlaştı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

12 Ocak 2021, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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Ardından ise "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır" açıklaması geldi.

Galatasaray, böylece sezona üçüncü farklı antrenörle devam edecek.

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