Galatasaray, Ömer Uğurata'yı gönderip Ekrem Memnun'la anlaştı
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması için görüşmelere başlandığını açıkladı.
12 Ocak 2021, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Ardından ise "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır" açıklaması geldi.
Galatasaray, böylece sezona üçüncü farklı antrenörle devam edecek.
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